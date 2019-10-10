Нибиру
- За США охотится планета смерти
- Фея с Нибиру: труп пришельца нашли в погребе у пенсионера
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Российская Федерация в полном объеме выполняет требования Всемирного антидопингового агентства, поскольку в ее интересах участие россиян без всяческих ограничений в международных соревнованиях. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Россия - спортивная держава".
По его словам, РФ активно сотрудничает с WADA.
"Наша страна, наши спортсмены в первую очередь заинтересованы в том, чтобы все недочеты, связанные с антидопинговыми вопросами, остались в прошлом", – цитирует ТАСС главу государства.
Напомним, в сентябре стало известно о возможном отстранении России от Олимпиады в Токио из-за обнаруженных WADA подтасовок в предоставленных РУСАДА данных московской лаборатории. Организация направила в Москву запрос из 31 пункта для уточнения, на разрешение ситуации РФ отводили три недели.
Глава Минспорта Павел Колобков 8 октября сообщил, что "независимые российские эксперты в области информационных технологий" дали ответы на каждый из вопросов.
Он подчеркнул, что Москва и дальше готова
"оказывать содействие, чтобы как можно скорее выйти из этой ситуации и
сделать все для того, чтобы к российской стороне не осталось никаких
вопросов", пишет РИА "Новости".
В WADA подтвердили получение ответного письма.
Ксения Анатольевна использовала неверную, по версии соседей, формулировку
Бывший грузинский лидер раскрыл секрет общения пятого главы Незалежной с журналистами