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Путин ответил на обвинения WADA в махинациях по допингу

Путин ответил WADA по обвинениям в допинге
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Россия стремится оставить в прошлом черные страницы в отечественном спорте

Российская Федерация в полном объеме выполняет требования Всемирного антидопингового агентства, поскольку в ее интересах участие россиян без всяческих ограничений в международных соревнованиях. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Россия - спортивная держава".

По его словам, РФ активно сотрудничает с WADA.

"Наша страна, наши спортсмены в первую очередь заинтересованы в том, чтобы все недочеты, связанные с антидопинговыми вопросами, остались в прошлом", – цитирует ТАСС главу государства.

Напомним, в сентябре стало известно о возможном отстранении России от Олимпиады в Токио из-за обнаруженных WADA подтасовок в предоставленных РУСАДА данных московской лаборатории. Организация направила в Москву запрос из 31 пункта для уточнения, на разрешение ситуации РФ отводили три недели.

Глава Минспорта Павел Колобков 8 октября сообщил, что "независимые российские эксперты в области информационных технологий" дали ответы на каждый из вопросов. Он подчеркнул, что Москва и дальше готова "оказывать содействие, чтобы как можно скорее выйти из этой ситуации и сделать все для того, чтобы к российской стороне не осталось никаких вопросов", пишет РИА "Новости". В WADA подтвердили получение ответного письма.

Елена УСОВА
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