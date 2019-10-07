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Российскую сборную могут оставить без двух Олимпиад

Российскую сборную оставят без двух Олимпиад
Фото: www.globallookpress.com
Спортсмены РФ пропустят соревнования в Токио и Пекине из-за нового допингового скандала

Российскую сборную, вероятнее всего, ждут санкции за новый допинговый скандал. В связи с этим атлеты страны рискуют пропустить Олимпиаду в Токио в 2020 году и Игры в Пекине в 2022 году. С таким предположением выступил глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

Напомним, в конце сентября Исполком Всемирного антидопингового агентства выявил расхождения в документах московской лаборатории. Руководитель РУСАДА назвал ситуацию "критической".

"Глава комиссии WADA по соответствию Джонатан Тейлор на основании заключения экспертов сказал, что у них нет сомнений: это не случайное изменение. Знаете, бывает, что мы работаем за компьютером, нажали на клавишу, раз – и что-то удалилось. Но тот объем данных, что был в январе передан российской стороной представителям WADA, нельзя изменить одним случайным нажатием", – пояснил Ганус, передают "Известия".  

Он напомнил, что расследование ведет опытный сыщик  Гюнтер Янгер, который не поверит в форс-мажор. Если Россия не желает нового отстранения, то ей нужно предоставить "более убедительные и приемлемые доводы".

Ранее с подобным заявлением выступил знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов. По его словам, у российских спортсменов практически нет шансов попасть на главные соревнования планеты. 

Ксения АНДРЕЕВА
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