Если подтвердится, что наши спортсмены принимали допинг, сборная точно не выступит на Играх -2020 в Токио

Пока все складывается не в пользу отечественной сборной. Даже известный хоккеист Вячеслав Фетисов считает, что российским спортсменам не дадут участвовать в ближайшей зимней Олимпиаде.

"Если то, о чем сейчас все говорят, произошло на самом деле, то шансов у нас ноль",

– заявил он, передает РИА "Новости".

О том, что российских спортсменов отстранят от участия в Играх-2020, говорят не впервые. Реальная угроза нависла над сборной РФ по легкой атлетике – ходят слухи, что к состязаниям будут допущены только те, кому IAAF согласует индивидуальные заявки, причем под нейтральным статусом.

Допинговый скандал раздувают в Британии. Там заявили, что, если нарушения прыгуна в высоту Данил Лысенко, являющегося претендентом на медали в Японии, будут доказаны, всю команду России отстранят от Олимпиады. Да и недавнее решение Мосгорсуда в отношении президента Федерации бобслея России Александра Зубкова тоже может помешать участию наших спортсменов в соревнованиях.