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Россия может остаться без Олипиады в Токио

Александр Зубков. Фото: www.globallookpress.com
Дело бобслеиста Зубкова грозит поставить крест на российских "зимниках"-2020

Недавний вердикт Мосгорсуда, признавшего недействительным решение Спортивного арбитражного суда в отношении президента Федерации бобслея России Александра Зубкова, не на шутку обеспокоил МОК. Об этом говорится в заявлении Олимпийского комитета России, обнародованном в четверг, 6 декабря.

Отмечается, что Международный олимпийский комитет обратился к ОКР с просьбой обеспечить исполнение постановлений CAS в рамках положений Олимпийской хартии. В ином случае МОК в отношении РФ может применить весьма жесткие санкции, "вплоть до полного отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в составе Олимпийской команды России и под флагом Российской Федерации уже в 2020 г. в Токио", следует из текста сообщения.

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Кроме того, ОКР переживает, что решение Мосгорсуда станет неприятным прецедентом для непризнания решений CAS и в отношении оправданных им 28 наших атлетов – чемпионов и призеров Олимпиады-2014 в Сочи. Также это дает основание западным коллегам усомниться в том, что в России действительно идет борьба с допингом, защищаются интересы "чистых" спортсменов, соблюдаются основные положения Олимпийской хартии и Всемирного антидопингового кодекса, подчеркивается в заявлении.

ОКР накануне подал апелляцию на решение Московского городского суда.

Как напоминает RT, завоевавшего в Сочи две золотые медали в соревнованиях двоек и четверок бобслеиста Зубкова признали виновным в нарушении антидопинговых правил и лишили наград домашней Олимпиады, а также пожизненно отстранили от участия в Играх. Позднее CAS смягчил приговор МОК, сократив дисквалификацию с пожизненной до пропуска Игр-2018.

Между тем Мосгорсуд 21 ноября текущего года признал решение Cпортивного арбитражного суда о лишении Зубкова медалей недействительным.

Елена УСОВА
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