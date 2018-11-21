Чемпиону Игр в Сочи разрешили оставить медали

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Глава Федерации бобслея РФ Александр Зубков может не отдавать золотые медали Олимпиады-2014.
"Исковые требования об отказе в признании и исполнении Российской Федерацией решения CAS по делу "Александр Зубков против Международного олимпийского комитета" удовлетворить", – цитирует решение судьи Мосгорсуда Ильнара Басырова РИА "Новости".
Спортивный арбитражный суда (CAS) ранее признал, что спортсмен нарушил антидопинговые правила, так как в его моче спортсмена нашли слишком высокий уровень соли. По мнению судей, россиянин заранее предоставил чистую мочу, а затем в нее добавили соль, чтобы скрыть подмену. При этом комиссия, рассматривавшая дело спортсмена, не смогла доказать, что его допинг-пробу подменили.
Судья Басыров подчеркнул, что в своем решении он руководствовался презумпцией невиновности, а вердикт CAS основан на домыслах. Он напомнил, что никто из свидетелей, в том числе бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, прямо не заявил о факте подмены пробы.
Ранее МОК аннулировал две золотые медали Зубкова, завоеванные им на Олимпиаде в Сочи, кроме того, бобслеист был пожизненно отстранен от участия в Играх. CAS впоследствии подтвердил, что Зубков лишается звания олимпийского чемпиона, однако отменил пожизненное отстранение от Олимпиад, заменив его на недопуск только к соревнованиям в Пхёнчхане.
Это случится при одном условии