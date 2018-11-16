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МОК уничтожил олимпийскую чемпионку из России

Ольга Зайцева. Фото: www.globallookpress.com
Мужественная спортсменка не собирается сдаваться

Биатлонистка Ольга Зайцева откровенно рассказала, чем обернулось для нее решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении от соревнований.

"Это... перечеркивает жизнь... Карьеру затоптали на всю жизнь, испачкали и облили", – сказала спортсменка в эфире телеканала "Санкт-Петербург".  

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Зайцева добавила, что из-за решения МОК она теперь не может поехать ни на один международный форум, связанный со спортом. При этом биатлонистка подчеркнула, что она все равно считает себя олимпийским призером и что медаль Олимпиады в Сочи висит у нее дома на стене. Кроме того, спортсменка уверена, что в итоге справедливость восторжествует: "Ситуация должна разрешиться в нашу пользу. Я уверена в себе на 100, на 1000%".

Состояние современного российского биатлона Зайцева охарактеризовала кратко: "Застой". Она добавила, что все изменится, когда в сборную придет новое поколение спортсменов. А особое огорчение чемпионки вызывает ситуация с детским спортом. По мнению Зайцевой, его сейчас убивают, переводя на коммерческие рельсы.

Ольге Зайцевой 40 лет, она дважды выигрывала золотые медали в эстафетах на Олимпиадах в Турине и Ванкувере и стала серебряным призером Игр-2014 в Сочи. В декабре прошлого года МОК лишил россиянку серебряной медали Сочинской Олимпиады и пожизненно отстранил биатлонистку от международных соревнований.

Валентина МАЙОРОВА
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