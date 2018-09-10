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Печальные перспективы: мировой биатлон возглавили противники России

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chernykh
Вероятно, теперь к нашим спортсменам будут относиться еще жестче

На выборах руководства Международного союза биатлонистов (IBU) победили кандидаты, которые россиянам относятся наиболее предвзято. Президентом организации конгресс избрал шведа Олле Далина, а его первым заместителем – чеха Иржи Хамзу.

Оба функционера известны своей жесткой позицией по проведению финального этапа Кубка мира в Тюмени. Они призывали к его отмене, а, не получив поддержки, к бойкоту соревнований. По их инициативе некоторые сборные, в том числе американцы, канадцы, чехи и часть шведской команды, отказались приехать, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Также конгресс подтвердил временную дисквалификацию российского Союза биатлонистов. Страну лишили права выдвигать представителей в руководство IBU и проводить международные соревнования.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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