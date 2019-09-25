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Легкоатлетам запретили поднимать флаг России на чемпионате мира

Легкоатлетам запретили поднимать флаг России на чемпионате мира
Фото: EPA
Чиновники признали, что отечественный спорт деградирует

Отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) от международных соревнований продолжается. Это подтвердили в среду, 25 сентября, на заседании Конгресса Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), передает ТАСС. Ранее с таким требованием выступил Совет IAAF.

Решение Конгресса IAAF лишило сборную России по легкой атлетике шанса на участии в Чемпионате мира в Катаре с 27 сентября по 6 октября. Под вопросом и летняя Олимпиада-2020 в Токио. Скорее всего, к состязаниям будут допущены спортсмены, кому IAAF согласует индивидуальные заявки. Но выступать им придется под нейтральным статусом, без права использовать символику родной страны и без гимна и флага РФ в случае победы.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) лишена членства в IAAF с 2015 года после допинг-скандала. За это время российскому спорту нанесен значительный урон, сообщил коллегам на заседании в Дохе президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

"Коллективные санкции ударили не только по виновникам нарушений, они привели к регрессу всей российской легкой атлетики", – цитирует ТАСС Шляхтина.

Ранее WADA вновь усомнилось в соответствии РУСАДА международным антидопинговым правилам.

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Николай ВИКТОРОВ
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