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Россию оставили без сборной по легкой атлетике

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Спортсмены из РФ продолжат выступать под нейтральным флагом

Легкоатлетическая федерация России (ВФЛА) остается за бортом международных соревнований. Об этом заявил глава рабочей группы Международной ассоциации федераций по легкой атлетике (IAAF) Руне Андерсен.

Он пояснил в понедельник, 11 марта, что у ВФЛА еще не закрыт долг перед IAAF. Российская сторона обещает в скором времени решить проблему выплат, но до тех пор вопрос возобновления членства РФ в международной ассоциации обсуждаться не может, передает "Спорт-экспресс". Второй негативный момент: отсутствие информации из лаборатории РУСАДА, которую сейчас проверяют международные эксперты.

"Данные из московской лаборатории сейчас обрабатываются WADA, и мы ждем от них результатов. Когда эти два момента решатся, мы сможем рекомендовать совету IAAF восстановить ВФЛА", – отметил Андерсен.

Руне Андерсен. Фото: imago/PanoramiC

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в 2015 г. после крупного допинг-скандала. Сейчас российские спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях, получив одобрение индивидуальной заявки, но только под нейтральным флагом.

Николай ВИКТОРОВ
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