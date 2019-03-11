Россию оставили без сборной по легкой атлетике

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Легкоатлетическая федерация России (ВФЛА) остается за бортом международных соревнований. Об этом заявил глава рабочей группы Международной ассоциации федераций по легкой атлетике (IAAF) Руне Андерсен.
Он пояснил в понедельник, 11 марта, что у ВФЛА еще не закрыт долг перед IAAF. Российская сторона обещает в скором времени решить проблему выплат, но до тех пор вопрос возобновления членства РФ в международной ассоциации обсуждаться не может, передает "Спорт-экспресс". Второй негативный момент: отсутствие информации из лаборатории РУСАДА, которую сейчас проверяют международные эксперты.
"Данные из московской лаборатории сейчас обрабатываются WADA, и мы ждем от них результатов. Когда эти два момента решатся, мы сможем рекомендовать совету IAAF восстановить ВФЛА", – отметил Андерсен.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в 2015 г. после крупного допинг-скандала. Сейчас российские спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях, получив одобрение индивидуальной заявки, но только под нейтральным флагом.
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