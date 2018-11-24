Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

FIFA обвинили в защите российского допинга

Фото: www.globallookpress.com/ firo Sportphoto/Ralf Ibing
Организация отказалась следовать указаниям WADA

Главу следственной палаты комитета FIFA по этике Марию Клаудию Рохас обвинили в сокрытии российского допинга.

Издание Der Spiegel утверждает, что в августе 2017 года эксперт Ричард Макларен должен был прилететь в Швейцарию и передать доклад Рохас по российскому футболу. Однако она отказалась от встречи, так как не хотела ставить под угрозу проведение ЧМ в России.

"Теперь я понимаю, почему со мной так долго не общались. Что-то происходило за кулисами, о чем я не знал", – сказал Макларен.

Ранее в WADA передали в FIFA документы, согласно которым в составе сборной России есть спортсмены, употребляющие допинг. Однако в футбольной организации не стали проводить расследование и закрыли дело.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

США придется слушать Шойгу вместо Лаврова

Россия предупредила Америку о последствиях необдуманных шагов

"Просто безумие": британцы рассказали о тысячах жертв "Новичка"

Охотники за Скрипалями подготовили безумную дозу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей