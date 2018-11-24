FIFA обвинили в защите российского допинга

Организация отказалась следовать указаниям WADA

Главу следственной палаты комитета FIFA по этике Марию Клаудию Рохас обвинили в сокрытии российского допинга.

Издание Der Spiegel утверждает, что в августе 2017 года эксперт Ричард Макларен должен был прилететь в Швейцарию и передать доклад Рохас по российскому футболу. Однако она отказалась от встречи, так как не хотела ставить под угрозу проведение ЧМ в России.

"Теперь я понимаю, почему со мной так долго не общались. Что-то происходило за кулисами, о чем я не знал", – сказал Макларен.

Ранее в WADA передали в FIFA документы, согласно которым в составе сборной России есть спортсмены, употребляющие допинг. Однако в футбольной организации не стали проводить расследование и закрыли дело.