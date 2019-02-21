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Российским легкоатлетам разрешили выступать без флага страны

Фото: www.globallookpress.com
Спортсменам до сих пор приходится преодолевать последствия допинг-скандала

Российские легкоатлеты смогут участвовать в чемпионате Европы в марте 2019 года. Соответствующее разрешение дала Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF). Однако сделала существенную оговорку - спортсменам будет присвоен нейтральный статус. То есть никаких гимнов и флагов России.

Серебряный призер по прыжкам длину на Олимпиаде в Лондоне Елена Соколова и еще 20 российских спортсменов наконец-то узнали решение IAAF: они могут ехать в Глазго (Великобритания), где 1-3 марта пройдет чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении, и 9-10 марта в Шаморин (Словакия) на Кубок Европы по метаниям. Полный список допущенных атлетов опубликован на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Ранее разрешение на выступления под нейтральным флагом получили еще 42 российских легкоатлета.

Допуск к международным стартам от IAAF российским легкоатлетам приходится получать после допинг-скандала в 2016 г., когда спортсмены практически в полном составе были отстранены от участия в Олимпийских играх в Бразилии.

В 2018 г. IAAF выдала допуск 73 легкоатлетам из России. Сейчас ВФЛА направила в международную ассоциацию 204 заявки, но положительный ответ пока получен лишь по 63 из них.

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Николай ВИКТОРОВ
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