Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов

Россиянам необходимо выполнить два условия всемирной организации

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) решила оставить в силе санкции против Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Как сообщает ТАСС, спортсмены и далее не смогут выступать под национальным флагом на международных соревнованиях.

По теме

"Отстранение ВФЛА было продлено", – рассказал агентству источник в IAAF.

Решение о приостановке членства ВФЛА в международной легкоатлетической федерации было принято 3 года назад, в ноябре 2015 года. В июне 2016-го IAAF согласилась допустить до стартов ряд российских спортсменов, соответствующих требованиям организации.

В настоящее время IAAF требует, чтобы ассоциации предоставили допинг-пробы российских спортсменов за 2011-2015 гг., хранящиеся в опечатанной Следственным комитетом России московской антидопинговой лаборатории.

Кроме того, чтобы восстановить членство ВФЛА, необходимо привести в соответствие с кодексом WADA Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Провокация или нет: НАТО найдет виновника Керченского конфликта

Выработать единый ответ надеются США

Вот это перегар: Порошенко довел женщину до обморока

Украинцев продолжает валить с ног то ли природный магнетизм лидера Незалежной, то ли что-то другое

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей