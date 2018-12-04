IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) решила оставить в силе санкции против Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Как сообщает ТАСС, спортсмены и далее не смогут выступать под национальным флагом на международных соревнованиях.
"Отстранение ВФЛА было продлено", – рассказал агентству источник в IAAF.
Решение о приостановке членства ВФЛА в международной легкоатлетической федерации было принято 3 года назад, в ноябре 2015 года. В июне 2016-го IAAF согласилась допустить до стартов ряд российских спортсменов, соответствующих требованиям организации.
В настоящее время IAAF требует, чтобы ассоциации предоставили допинг-пробы российских спортсменов за 2011-2015 гг., хранящиеся в опечатанной Следственным комитетом России московской антидопинговой лаборатории.
Кроме того, чтобы восстановить членство ВФЛА, необходимо привести в соответствие с кодексом WADA Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
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