IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов

Россиянам необходимо выполнить два условия всемирной организации

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) решила оставить в силе санкции против Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Как сообщает ТАСС, спортсмены и далее не смогут выступать под национальным флагом на международных соревнованиях.

"Отстранение ВФЛА было продлено", – рассказал агентству источник в IAAF.

Решение о приостановке членства ВФЛА в международной легкоатлетической федерации было принято 3 года назад, в ноябре 2015 года. В июне 2016-го IAAF согласилась допустить до стартов ряд российских спортсменов, соответствующих требованиям организации.

В настоящее время IAAF требует, чтобы ассоциации предоставили допинг-пробы российских спортсменов за 2011-2015 гг., хранящиеся в опечатанной Следственным комитетом России московской антидопинговой лаборатории.

Кроме того, чтобы восстановить членство ВФЛА, необходимо привести в соответствие с кодексом WADA Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

