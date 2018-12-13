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Российских спортсменов опять карают за допинг

Фото: www.globallookpress.com
Дисквалифицированы пятеро участников сочинской Олимпиады

На этот раз россиян от соревнований отстранила Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF). Организация уверяет, что бобслеисты нарушили антидопинговые правила во время Олимпийских игр 2014 в Сочи.

Временно не могут бороться за медали Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Александр Зубков, Алексей Воевода и Ильвир Хузин. Об этом сообщается на сайте IBSF. В послании отмечается, что это не окончательный вердикт, расследование продолжается, а дальнейшая судьба бобслеистов станет известна позже. 

В ноябре 2017 г. спортсменов признали виновными в том, что они не следовали правилам в вопросе допинга. Тогда Зубкова, главу Федерации бобслея России, пожизненно дисквалифицировали. Позже Международный олимпийский комитет поменял свое решение. Зубкову запретили выступать лишь на Олимпиаде-2018.

При этом Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил бобслеиста двух золотых медалей. Мосгорсуд, как передает портал Lenta.ru, сохранил право Зубкова на награды. МОК возмутился подобным решением и потребовал от России исполнить предписание CAS.

В случае если ситуация с Зубковым не изменится, отечественные атлеты подвергнутся еще более серьезным санкциям. Например, Россия может лишиться права выступать на Олимпиаде-2020.

К слову, допинговый скандал с новой силой разгорелся и в Австрии. Местные полицейские обвинили российских биатлонистов в том, что те принимали запрещенные вещества. Теперь атлеты не смогут спокойно тренироваться.

Спортсмены, по информации портала EG.RU, пришли в негодование от действий австрийских сотрудников правоохранительных органов. Антон Шипулин заявил, что никогда не употреблял допинг, а все обвинения в адрес биатлонистов он назвал "полным бредом". 

Полина ИВАНОВА
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