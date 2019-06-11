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Российских легкоатлетов оставят без ОИ-2020

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Допинговый скандал не позволит спортсменам показать себя на главном турнире

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что российских атлетов могут не допустить к участию в Олимпиаде 2020 г. в Токио.

По его словам, проблемы могут возникнуть из-за дополнительных проверок на запрещенные вещества.

"Нам показывают классные презентации того, что сделано, а нужны глубинные перемены, именно основательные внутри федераций, причем не только федераций, но и кто в этих федерациях руководит подготовкой спортсменов",

цитирует Гануса РБК.

Он считает, что пока ситуация вокруг допингового скандала в России не меняется в лучшую сторону, что создаст множество проблем для выступления спортсменов.

Напомним, в 2015 г. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из-за якобы использования спортсменами запрещенных веществ. В июне этого года организация отказала в восстановлении статуса ВФЛА.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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