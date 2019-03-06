Российские атлеты едут на Всемирные летние игры Специальной Олимпиады

Соревнования пройдут в ОАЭ с 8 по 22 марта

Большая команда спортсменов из России отправилась в Абу-Даби на Всемирные летние игры Специальной Олимпиады. Право побороться за медали отстояли более 150 атлетов из 27 регионов РФ, сообщили в пресс-службе Специальной Олимпиады России.

"Более 7 тыс. атлетов из 190 стран мира будут соревноваться в 24 видах спорта. Команда России – одна из самых многочисленных", – отметил президент Специальной Олимпиады России Юрий Смирнов.

Представители РФ будут состязаться в 20 видах спорта – это плавание, легкая атлетика, бадминтон, баскетбол, бочче, боулинг, велоспорт, конный спорт, футбол, спортивная и художественная гимнастика, гандбол, дзюдо, гребля на байдарках, пауэрлифтинг, скоростной бег на роликовых коньках, парусный спорт, теннис и настольный теннис, волейбол.

Возраст участников – от 15 лет и старше. Самый опытный спортсмен из РФ – 52-летний игрок в бочче из Ленинградской области.

Сборная России впервые приняла участие во Всемирных Играх Специальной Олимпиады зимой 1993 года и с тех пор не пропускала ни одних соревнований, традиционно возвращаясь домой с большим количеством медалей высшей пробы.

В 2019 г. исполняется 20 лет с момента создания Специальной Олимпиады России – общероссийской общественной благотворительной организации помощи инвалидам с ментальными нарушениями. Ее главная цель – средствами физической культуры и спорта способствовать адаптации и реабилитации людей с проблемами интеллекта к полноценной жизни общества.