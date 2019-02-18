Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Команда по юнифайд-волейболу из Москвы выступит за Россию на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады

Фото: pixabay.com
Соревнования состоятся с 8 по 22 марта 2019 г. в Абу-Даби (ОАЭ)

Россияне поборются за медали в 20 видах спорта на летних Всемирных играх Специальной Олимпиады. Об этом сообщил президент Специальной олимпиады РФ Юрий Смирнов. Он отметил, что на Игры поедут 154 российских спортсмена из 27 регионов. В частности, московская команда представит страну на соревнованиях по волейболу.

На днях атлеты из Москвы провели мастер-класс по волейболу для молодых спортсменов. В мероприятии, которое состоялось на базе образовательного комплекса "Юго-Запад" 16 февраля, приняли участие более 100 человек. Завершился спортивный праздник юнифайд-матчем по волейболу, в котором сыграли спортсмены, готовящиеся отстоять честь страны на Играх в Абу-Даби.

"Спортсмены показывают своим примером, что в спорте все равны и можно добиться высоких результатов вне зависимости от своей уникальности", – подчеркнул Смирнов. 

Специальная Олимпиада России – это общероссийская общественная благотворительная организация помощи людям с ментальными нарушениями. Ее участники уверены, что физическая культура и спорт способствуют адаптации и реабилитации людей с проблемами интеллекта к полноценной жизни в обществе. Программа "Молодой атлет" Специальной Олимпиады РФ нацелена на развитие спортивных навыков у детей с ментальными нарушениями: благодаря спорту, они легче адаптируются и заводят друзей. 

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

Это конец: Лондон официально объявит о смерти Скрипаля

Британцы рассказали об ухудшившемся состоянии экс-полковника ГРУ, чтобы новость о его гибели не стала шоком

"Газпром" лишат половины "Северного потока-2"

Другие экспортеры не смогут воспользоваться трубой, но из вредности потеснят российскую компанию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей