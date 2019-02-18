Команда по юнифайд-волейболу из Москвы выступит за Россию на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады

Соревнования состоятся с 8 по 22 марта 2019 г. в Абу-Даби (ОАЭ)

Россияне поборются за медали в 20 видах спорта на летних Всемирных играх Специальной Олимпиады. Об этом сообщил президент Специальной олимпиады РФ Юрий Смирнов. Он отметил, что на Игры поедут 154 российских спортсмена из 27 регионов. В частности, московская команда представит страну на соревнованиях по волейболу.

На днях атлеты из Москвы провели мастер-класс по волейболу для молодых спортсменов. В мероприятии, которое состоялось на базе образовательного комплекса "Юго-Запад" 16 февраля, приняли участие более 100 человек. Завершился спортивный праздник юнифайд-матчем по волейболу, в котором сыграли спортсмены, готовящиеся отстоять честь страны на Играх в Абу-Даби.

"Спортсмены показывают своим примером, что в спорте все равны и можно добиться высоких результатов вне зависимости от своей уникальности", – подчеркнул Смирнов.

Специальная Олимпиада России – это общероссийская общественная благотворительная организация помощи людям с ментальными нарушениями. Ее участники уверены, что физическая культура и спорт способствуют адаптации и реабилитации людей с проблемами интеллекта к полноценной жизни в обществе. Программа "Молодой атлет" Специальной Олимпиады РФ нацелена на развитие спортивных навыков у детей с ментальными нарушениями: благодаря спорту, они легче адаптируются и заводят друзей.