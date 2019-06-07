Россия будет восстановлена в правах, несмотря на критику со стороны западных СМИ

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) восстановит в правах Всероссийскую федерации легкой атлетики (ВФЛА) после череды допинг-скандалов.

Как сообщает ТАСС, последним условием для этого было внесение 3,2 миллионов долларов -- в счет погашения расходов, понесенных в связи с процессом восстановления членства национальной федерации.

"Можем подтвердить, что платеж осуществлен", -– заявили в IAAF.

Известно, что вопрос восстановления прав ВФЛА будет рассмотрен на заседании IAAF 8-9 июня в Монако.

Таким образом, несмотря на нагнетания обстановки со стороны западных СМИ, в частности, из Великобритании, Россия ожидает амнистию. Ранее издание The Sunday Times опубликовало статью с обвинениями в адрес Москвы. Сообщалось, что Россию якобы могут исключить из участников Олимпиады-2020 в Токио, из-за допинга. Впрочем, глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков призвал болельщиков и спортсменов не впадать в панику.

Напомним, ВФЛА лишилась своего статуса в ноябре 2015 года из-за большого числа допинговых нарушений. Начиная с 2016 года российские спортсмены выступали на международных соревнованиях в нейтральном статусе.