Наши атлеты идут проторенной тропой

Почти три сотни российских атлетов подозреваются в употреблении запрещенных препаратов на основе данных московской лаборатории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всемирного антидопингового агентства.

На данный момент из 578 допинг-проб 298 наших спортсменов проанализированы 150 образцов, принадлежащие 43 атлетам. По итогам проверки составлены пакеты доказательств нарушений антидопинговых правил.

Напомним, в сентябре 2018 г. исполком WADA восстановил полноправный статус РУСАДА, лишенного в ноябре 2015-го. При этом Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему отстранена от участия в международных соревнованиях, пока будут перепроверены данные допинг-проб московской лаборатории.

