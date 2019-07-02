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Почти три сотни российских атлетов подозреваются в употреблении запрещенных препаратов на основе данных московской лаборатории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всемирного антидопингового агентства.
На данный момент из 578 допинг-проб 298 наших спортсменов проанализированы 150 образцов, принадлежащие 43 атлетам. По итогам проверки составлены пакеты доказательств нарушений антидопинговых правил.
Напомним, в сентябре 2018 г. исполком WADA восстановил полноправный статус РУСАДА, лишенного в ноябре 2015-го. При этом Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему отстранена от участия в международных соревнованиях, пока будут перепроверены данные допинг-проб московской лаборатории.
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