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Российским спортсменам подсказали выход из ситуации с WADA

Российским спортсменам подсказали выход из ситуации с WADA
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Атлетам напомнили, что можно сменить гражданство

Массовый отток российских спортсменов за границу предрек глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. По его мнению, отечественные атлеты не станут ждать, пока сборную РФ опять без проблем будут допускать к международным стартам.

"Если мы считаем, что будем организовывать соревнования внутри страны и нашим спортсменам будет этого достаточно, то давайте выйдем из мира иллюзий. Этого будет недостаточно. Они сменят юрисдикцию. У нас и так много спортсменов, которые были гражданами РФ, а сейчас прославляют другие государства", – цитирует ТАСС Гануса.

РУСАДА было отстранено от международных соревнований после того, как экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил представителям WADA о систематических нарушениях антидопинговых правил в России. Когда РФ исправила недостатки системы, национальное антидопинговое агентство было восстановлено в правах. Однако в сентябре 2019 г. комиссия WADA представила отчет, в котором говорится о подтасовках в архивах данных московской лаборатории.

Если WADA сочтет обвинения доказанными, российским спортсменам придется получать индивидуальный допуск на международные соревнования и выступать без национального флага.

Фоторепортаж
Легкоатлетам запретили поднимать флаг России на чемпионате мира
Фото: EPA Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA
Николай ВИКТОРОВ
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