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Это рецидив: WADA примет жесткое решение по России

Это рецидив: WADA примет жесткое решение по России
Фото: www.globallookpress.com
Для атлетов из РФ введут строгие ограничения

У российских спортсменов и болельщиков одна надежда – на то, что чиновники Минспорта нашли приемлемое объяснение подтасовке данных, хранящихся в Московской антидопинговой лаборатории. В противном случае наказание будет очень строгим, предупредил глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.

"Речь идет о рецидиве, о повторном нарушении и использовании прежних методов. Это большая проблема, и ее стоит ждать", – приводит слова Гануса "Чемпионат".

Он затруднился предположить, какие конкретно меры введет WADA против российских спортсменов, но в отношении спортивной отрасли в целом все будет жестко: "Будет ограничена возможность проведения соревнования на территории России, а также изменится роль официальных лиц в спортивном руководстве", – считает Ганус.

В сентябре 2019 г. Исполком WADA обнаружил расхождения в документах Московской лаборатории. Москве дали шанс оправдаться. 8 октября Минспорт направил агентству письмо с пояснениями, как некоторые данные могли исчезнуть из базы. Если международных спортивных чиновников ответ не удовлетворит, России грозит отлучение от двух ближайших Олимпиад, как минимум.

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Ольга Зайцева. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chernykh Антон Шипулин. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst Евгений Устюгов. Фото: GLOBAL LOOK press/Shen Hong
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Николай ВИКТОРОВ
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