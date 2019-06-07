"Русского шпиона" обвинили в атаке на WADA

Злостный хакер скрывался под личиной дипломата, утверждают европейские СМИ

Сотрудник российского дипломатического корпуса во Франции Сергей Желтиков мог быть причастен к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году. Такую информацию распространила европейская пресса.



В указанный период времени Желтиков занимал должность вице-консула в генеральном консульстве РФ в Марселе, передает газета Le Monde. Сообщается, что сотрудники французской контрразведки вели слежку за дипломатом, после чего предоставляли информацию швейцарским коллегам. При этом в Министерстве иностранных дел Франции якобы не знали об этой операции и о том, кем на самом деле был Желтиков.

В Швейцарии россиянина обвиняют в том, что он был частью передвижной группы Главного разведывательного управления Генштаба РФ, а также поддерживал связь с арестованными в апреле 2018 г. российскими шпионами Евгением Серебряковым и Алексеем Моренцом. Указанные лица якобы были сотрудниками подразделения ГРУ, которое занимается военным кибершпионажем. Они, как и Желтиков, действовали под дипломатическим прикрытием.

По информации швейцарских спецслужб, Желтиков должен был обеспечить безопасность Серебрякову и Моренцу в Лозанне во время осуществляемой ими кибератаки на Всемирное антидопинговое агентство в 2016 году. Спустя два года он якобы организовал приезд двух агентов для еще одной операции против федеральной лаборатории в городе Шпице. После завершения миссий в Швейцарии Желтиков покинул Францию.

Российская сторона все подозрения в адрес своего дипломата отвергает. Представители генерального консульства в Марселе назвали публикацию французской прессы о Желтикове "грязной инсинуацией", отмечают "Ведомости".

О хакерской атаке на серверы Международной федерации футбола (FIFA), WADA, а также лаборатории в Швейцарии, где изучалось вещество, которым отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, стало известно осенью прошлого года. Власти США обвинили в причастности к этому преступлению семерых "офицеров российской армии", специализировавшихся на кибервзломах.