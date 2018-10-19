Они повсюду: в Швейцарии ловят российских шпионов

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Швейцарские разведслужбы считают, что в стране активизировались шпионы из России.
"Не могу привести детали о деятельности россиян в Швейцарии, но ясно, что они стали гораздо активнее", – заявил Reuters глава швейцарской разведки Жан-Филипп Годен. Он добавил, что не может назвать точное число русских шпионов, но их достаточно много.
Власти Швейцарии в настоящее время расследуют кибератаки против штаб-квартиры антидопингового агентства WADA, а также попытки получить данные из лаборатории радиологического и химико-бактериологического анализа, где тестировался "Новичок".
По мнению Годена, российские спецслужбы обращают особое внимание на Швейцарию, так как именно в этой стране находятся штаб-квартиры многих международных организаций – МОК, WADA и других, особенно много их в Женеве.
Российское посольство в Берне уже назвало заявление швейцарских спецслужб "абсурдным".
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