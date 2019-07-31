Россия должна заплатить WADA $1 млн

Борьба за "чистоту" спортсменов стоит дорого

В 2019 г. Россия перечислила в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) почти $950 тыс. В следующем году эта сумма станет еще больше. Об этом сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков.

"Бюджет Всемирного антидопингового агентства до 2021 г. будет увеличиваться ежегодно на 8%. Соответственно, и индивидуальные взносы стран должны возрасти пропорционально", – пояснил Хрычиков ТАСС.

Таким образом, в 2020 г. Россия будет должна передать WADA более миллиона долларов – $1 022 486, если говорить точно.

Надо отметить, что самый большой взнос в бюджет этой организации делают США. В текущем году его размер превысил $2,5 млн.

Российское антидопинговое агенство (РУСАДА) было окончательно восстановлено в правах в 2019 году. Оно было лишено доверия в 2015 году.