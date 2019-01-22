Судьба отечественного агентства висит на волоске

Россия воспользовалась всеми возможностями для того, чтобы исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановил членство РУСАДА, нивелировав все шероховатости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что надеется на положительное решение международной организации, которое озвучат 22 января.

В 2018 г. исполком WADA восстановил статус РУСАДА, которого лишил в 2015-м. Москва должна была предоставить доступ к базе данных допинг-проб спортсменов, находящейся в столичной лаборатории. Однако сделать это удалось лишь в начале января 2019-го.

"Наши спортивные чиновники предприняли максимум усилий для организации работы представителей WADA в Москве и осуществления всех необходимых процедур, контактов. Вы знаете, что они состоялись. И поэтому в Москве, конечно, все настроены на позитивный лад", – цитирует Пескова агентство РИА "Новости".

Тем не менее пресс-секретарь президента РФ призвал с осторожностью относиться к сложившейся ситуации.