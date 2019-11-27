Американцы убирают из спорта главных конкурентов

Россияне вообще не могут быть допущены к участию в Олимпиадах. На этом настаивает национальное антидопинговое агентства США (USADA). По мнению американцев, отстранение сборной РФ от участия в международных соревнованиях – неадекватно мягкая мера.

"WADA необходимо стать жестче. Нужен полный запрет на участие россиян в Олимпиадах – насколько это позволяют нынешние правила. Только так можно привлечь внимание российской стороны, повлиять на ее поведение", - заявил глава USADA Трэвис Тайгард.

Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года в связи с вскрывшимся подлогом в документации Московской антидопинговой лаборатории.

Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал строго наказать всех участников махинаций с документами, но выступил за то, чтобы "чистые" спортсмены из России имели возможность выступать на стартах четырехлетия и других крупных турнирах.