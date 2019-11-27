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США возмутила реакция WADA на нарушения России

США возмутила реакция WADA на допинг в России
Фото: Imago/TASS
Американцы убирают из спорта главных конкурентов

Россияне вообще не могут быть допущены к участию в Олимпиадах. На этом настаивает национальное антидопинговое агентства США (USADA). По мнению американцев, отстранение сборной РФ от участия в международных соревнованиях – неадекватно мягкая мера.

"WADA необходимо стать жестче. Нужен полный запрет на участие россиян в Олимпиадах – насколько это позволяют нынешние правила. Только так можно привлечь внимание российской стороны, повлиять на ее поведение", - заявил глава USADA Трэвис Тайгард.

Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года в связи с вскрывшимся подлогом в документации Московской антидопинговой лаборатории.

Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал строго наказать всех участников махинаций с документами, но выступил за то, чтобы "чистые" спортсмены из России имели возможность выступать на стартах четырехлетия и других крупных турнирах.

Фоторепортаж
Как россиян втянули в допинговый скандал
Ольга Зайцева. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chernykh Антон Шипулин. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst Евгений Устюгов. Фото: GLOBAL LOOK press/Shen Hong
Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK press/Netflix Светлана Слепцова. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chernykh
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Ну все же очень просто. Штаты сдают позиции по всем направлениям.
Технологии: Штаты изображают проблемы с национальной безопасностью, чтобы запретить продукцию Huawei на своей территории и территории своих шестёрок. Отставание - минимум 2 года.
Оружие: Гиперзвук Штаты продали безбожно. F35, который они считают сверх самолётом, на деле имеет параметры 30ти летней давности, за исключением электроники. А электроника уязвима к средствам российской РЭБ.
Войны: Штаты продули все войны, в которых участвовали. Ирак, Афганистан, Сирия.. Территория разбомблена в ноль, а контроля над ней нет.
Нефть и газ: По себестоимости американские сланцевые нефть и газ слишком высоки, и Штаты пытаются политическими методами перекрыть Европе альтернативы, причем безуспешно.
И, наконец, спорт: Посмотрите на систер (или братьев) Вильма, на Фелпса, на остальных.. Там уже не нужны анализы, та.м все написано на мордах. И тем не менее, ВАДА без доказательств обвиняет Россию в допинге.
Что объединяет все эти случаи? Штаты пытаются ложью и политическими методами отстранить соперников, поскольку конкурировать с ними они больше не могут. Это - полная деградация.
Гость
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А где позиция государства. я насколько помню аппарат спорта у нас не маленький - руководство собирается выполнять свои функции? где судебные тяжбы росвада? где реалная борьба? вон хохлы во все суды по газу простучались а Россия со спортивной федерацией где? тишина и соболезнования !!!!
Гость читатель
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Американцы ,,,,Американцы ,,,,Американцы ,,.Америка национальное антидопинговое агентства США (USADA).По мнению американцев, отстранение сборной РФ от участия в международных соревнованиях ,...Нужен полный запрет на участие россиян в Олимпиадах ,это позволяют нынешние правила…..
Гость
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ну хорошо,америка и ее подручные и ручные вады,бады,играют в свою игру а почему наши балбесы подставляются,почему если есть хвосты не прячут,не рубят их,что за детский лепет и не профессионализм
кумовство и бездарность чиновников,может хватит ссылаться только на врага,у нас своих идиотов хватает в кремле и белом доме что и врагов не надо
мало того что правительство у нас либерально прозападное так и в спорте бездари в руководстве
Мизантроп VI
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Американцы и так уже давно "соревнуются" сами с собой при пустых беговых дорожках.
Может им просто выдать все медали "За волю к победе!" ? :))))))))))))))
IC
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WADA не хочет проверить америакнских спортсменов?
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