WADA намерено отобрать у наших атлетов даже нейтральный флаг

У спортсменов из РФ могут отобрать даже нейтральный флаг. Если раньше им разрешали выступать в статусе "Олимпийский атлет из России", то на предстоящих Играх наши атлеты рискуют остаться без географической идентификации.

Такое предложение выдвинул председатель комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агенства (WADA) Джонатан Тейлор, не предложив альтернативы, передает RT в своем телеграмм-канале. То есть пока непонятно, под каким брендом россиян выпустят на соревнования.

Действующие спортсмены из РФ, допинг-пробы которых попали под подозрение, лишаться Олимпийских и Паралимпийских игр. В черной список WADA занесут 145 атлетов, подчеркнул его представитель.

Между тем нейтральный флаг нашим соотечественникам могут оставить. Но только футболистам, если они пройдут отбор на ЧМ-2022. Проведение же всех турниров в РФ следует отменить, резюмировал Тейлор.

В свою очередь, директор разведки WADA Гюнтер Янгер заступился за чистых спортсменов. По его мнению, агентству необходимо защитить их. Именно с этой целью его эксперты наведались в Московскую лабораторию.

"Но вопрос в том, что эти данные были удалены, поэтому мы не могли завершить эти дела, закрыть их. Поэтому сейчас невозможно рассмотреть, обратиться к каждому делу и понять, был ли этот конкретный атлет невиновен. Это была вина России", – заключил Янгер.



Трансляция пресс-конференции велась на странице издания.

Обстоятельства, в которые вынужденно попали россияне, прокомментировала прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Она назвала случившееся "позором", отметив, что не собирается менять гражданство, а будет "бороться за себя и выступать". Своими планами легкоатлетка поделилась в Instagram.

Впрочем, не собирается опускать руки и российское правительство. По словам премьера страны Дмитрия Медведева, необходимо обжаловать решение WADA. Данное поведение он окрестил продолжением "антироссийской истерии, которая приобрела хроническую форму".

В понедельник, 9 декабря, исполком WADA лишил атлетов из России всех международных соревнований, напоминает телеканал "360". Запрет распространяется на ближайшие 4 года.