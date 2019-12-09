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Не все потеряно: WADA может простить РУСАДА после реабилитации

Не все потеряно: WADA может пощадить российских спортсменов-изгоев
Фото: www.globallookpress.com
Озвучены условия, при которых срок наказания будет сокращен

Если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) встанет на пусть истинный и продемонстрирует не только исправленные ошибки, но и положительную динамику, то велика вероятность, что оно заслужит пощады Всемирного антидопингового агентства (WADA). По крайней мере, последнее обмолвилось о том, что может сократить наказание. 

То есть не факт, что гонение российских спортсменов продлится 4 года. Обнадеживающую новость о гипотетическом прощении сообщил гендиректор РУСАДА Юрий Ганус. По его словам, "олдскульные" походы необходимо пересмотреть, а продвигающих их лиц – поменять.

"Нам в спорте нужны новые лидеры, потому что иначе мы можем лишиться наших спортсменов. Предусмотрена возможность сокращения наказания, если будет найдена положительная динамика", – цитирует главу агенства ТАСС.

Напомним, российские атлеты попали в опалу сегодня, 9 декабря. Им запретили участвовать во всех международных турнирах. Не исключено, что у спортсменов отберут даже нейтральный флаг. 

Ксения АНДРЕЕВА

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