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Новый допинговый скандал разорит Россию

Новый допинговый скандал разорит Россию
Фото: www.globallookpress.com
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WADA выставило счет Москве за свое расследование

Мало того, что многих российских спортсменов лишили смысла тренироваться, так еще страна должна заплатить за это. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует от Москвы компенсацию за расследование.

То есть она должна вернуть деньги, которые агентство потратило во время изучения базы данных Московской антидопинговой лаборатории, пояснил глава отдела расследований WADA Гюнтер Янгер. По подсчетам экспертов, уже набежала кругленькая сумма.

"России необходимо покрыть все расходы, связанные с расследованием и криминалистическим анализом. Сколько это будет, можно будет сказать после окончания дела. Сейчас мы приближаемся к сумме в два миллиона долларов", – цитирует Янгера ТАСС. 

Напомним, сегодня, 9 декабря исполком WADA отстранил более 145 россиян от участия в международных состязаниях. Запрет распространяется на 4 года. Однако в РУСАДА надеются на смягчение "приговора"

"Чистым" спортсменам разрешат выступать под нейтральным флагом. Однако существует вероятность, что и его отберут. 

Ксения АНДРЕЕВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Кедр
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<цензура> - это ты. Давно вас надо было на кукан посадить. Сами довые...бывались.
Гость
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Гость
Вам просто ещё раз показали на ваше место в системе вещей! Стране бензоколонке не позволено иметь подобных амбиций! Вы никто и звать вас никак ! Союзников в мирре у вас нет, и политического веса у вас тоже нет! Экономика ваша находится под внешним управлением, деточки ваших "правителей" а на самом деле сраных марионеток учатся и проживают за бугром и имеют два, а то и три гражданства. Вы же рабы и вам показывают , что надо слушать и исполнять иначе не только пенсий не будет, но и туалетной бумаги <цензура> ваша экономика ничто и звать ее никак! Это удел всех сырьевых придатков глобального капитализма, сидите тихо и не рыпайтесь, торгуйте тихо по ценам которые вам назначают иначе опять будете воевать(между собой) и жрать лебеду)))))
Где такие ублюдки рождаются?
Гость
Ответить
Вам просто ещё раз показали на ваше место в системе вещей! Стране бензоколонке не позволено иметь подобных амбиций! Вы никто и звать вас никак ! Союзников в мирре у вас нет, и политического веса у вас тоже нет! Экономика ваша находится под внешним управлением, деточки ваших "правителей" а на самом деле сраных марионеток учатся и проживают за бугром и имеют два, а то и три гражданства. Вы же рабы и вам показывают , что надо слушать и исполнять иначе не только пенсий не будет, но и туалетной бумаги <цензура> ваша экономика ничто и звать ее никак! Это удел всех сырьевых придатков глобального капитализма, сидите тихо и не рыпайтесь, торгуйте тихо по ценам которые вам назначают иначе опять будете воевать(между собой) и жрать лебеду)))))
Гость
Ответить
это ни WADA а стадо американских прихлебателей Американцы сплош и рядом на допинге и никто этого не видит
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