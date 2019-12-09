WADA выставило счет Москве за свое расследование

Мало того, что многих российских спортсменов лишили смысла тренироваться, так еще страна должна заплатить за это. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует от Москвы компенсацию за расследование.

То есть она должна вернуть деньги, которые агентство потратило во время изучения базы данных Московской антидопинговой лаборатории, пояснил глава отдела расследований WADA Гюнтер Янгер. По подсчетам экспертов, уже набежала кругленькая сумма.

"России необходимо покрыть все расходы, связанные с расследованием и криминалистическим анализом. Сколько это будет, можно будет сказать после окончания дела. Сейчас мы приближаемся к сумме в два миллиона долларов", – цитирует Янгера ТАСС.



Напомним, сегодня, 9 декабря исполком WADA отстранил более 145 россиян от участия в международных состязаниях. Запрет распространяется на 4 года. Однако в РУСАДА надеются на смягчение "приговора".

"Чистым" спортсменам разрешат выступать под нейтральным флагом. Однако существует вероятность, что и его отберут.