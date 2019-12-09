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Россию отстранили от соревнований из-за конкретных спортсменов

Имена известны: Россию отстранили от соревнований из-за конкретных спортсменов
Фото: www.globallookpress.com
В списке более 145 фамилий

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) имеет полный список российских атлетов, подозреваемых в применении запрещенных препаратов, в том числе тех, чьи анализы были подделаны в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщил председатель комитета по соответствию (CRC) WADA Джонатан Тейлор в понедельник, 9 декабря.

"WADA теперь располагает именами всех подозрительных спортсменов из базе данных LIMS. Благодаря кропотливому расследованию сюда входят спортсмены, чьи данные были изменены или даже удалены, включая не только 145 спортсменов из группы наиболее подозрительных спортсменов, но и других", – передает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что исполком WADA на 4 года запретил России участвовать в международных турнирах. "Чистые" атлеты смогут сражаться за медали, но под нейтральным флагом. При этом запрет не коснется юношеских Олимпийских игр – 2020 в Лозанне.

Николай ВИКТОРОВ

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