Насчитывается пять крупнейших соревнований, на которых россияне станут персонами нон-грата

Наказание Всемирного антидопингового агентства, которое вынесло "приговор", распространяется на целых 4 года. Впрочем, возможны поблажки. Но для этого Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) надо постараться.

А пока национальная сборная пропустит минимум пять крупнейших международных турниров. В перечне – летние Олимпийские Игры в Токио и зимние – в Пекине, мундиаль в Катаре 2022 года и две Универсиады – в 2021 и 2023 годах.

Однако это лишь предварительный список. Ждем официальных заявлений спортивных федераций и Международного олимпийского комитета (МОК).

Кстати, футболистам из РФ могут дать зеленый свет в 2022, если они докажут свою "чистоту". Не исключено, что 11 россиян, если пройдут отбор, сыграют на ЧМ под нейтральным флагом и без гимна "священной нашей державы". А вот у спортсменов-изгоев и эти привилегии могут отобрать.

Между тем на одно соревнование двери россиянам остаются открыты без каких-либо ограничений. В частности, речь идет о Евро-2020. Турнир пройдет ближайшим летом, и Санкт-Петербург даже примет некоторые его матчи. Отступление от навязанных WADA правил возможно, поскольку его антидопинговы кодекс не одобрил Европейский футбольный союз (УЕФА), поясняют "Факты".

Тем не менее Москва не имеет права претендовать на проведение других турниров и подавать соответствующие заявки. Так, в ближайшие 4 года на территории нашей страны не пройдут ЧМ по санному спорту, Всемирная шахматная олимпиада, а также чемпионаты Европы по скалолазанию и тяжелой атлетике.

Вышеперечисленным турнирам не бывать в РФ в следующем году. В 2021 – чемпионату Европы по плаванию на короткой воде, ЧМ по пляжному футболу. Список состязаний, которые перенесут на площадки других стран, внушительный.

А вот в графике проведения Чемпионатов мира по хоккею среди мужчин женщин и молодежи WADA не сможет навести свои порядки, заверили в Международной федерации хоккея (IIHF).

"Отозвать чемпионаты мира, которые пройдут в России, технически невозможно. Они пройдут в России, как и планировалось", – резюмировал источник IIHF в беседе с РИА "Новости".

Кстати, новый допинговый скандал не только ударит нашим атлетам по самолюбию и нервам, но еще и влетит России в копеечку. За свое расследование WADA выставит ей счет. Пока фигурирует сумма в пределах $2 млн.