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Въезд запрещен: какие турниры пропустят спортсмены из РФ

Фото: www.globallookpress.com Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС Фото:EPA/YURI KOCHETKOV Фото:EPA/YURI KOCHETKOV
Насчитывается пять крупнейших соревнований, на которых россияне станут персонами нон-грата

Наказание Всемирного антидопингового агентства, которое вынесло "приговор", распространяется на целых 4 года. Впрочем, возможны поблажки. Но для этого Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) надо постараться.  

А пока национальная сборная пропустит минимум пять крупнейших международных турниров. В перечне – летние Олимпийские Игры в Токио и зимние – в Пекине, мундиаль в Катаре 2022 года и две Универсиады – в 2021 и 2023 годах.

Однако это лишь предварительный список. Ждем официальных заявлений спортивных федераций и Международного олимпийского комитета (МОК). 

Фото:EPA/YURI KOCHETKOV

Кстати, футболистам из РФ могут дать зеленый свет в 2022, если они докажут свою "чистоту". Не исключено, что 11 россиян, если пройдут отбор, сыграют на ЧМ под нейтральным флагом и без гимна "священной нашей державы". А вот у спортсменов-изгоев и эти привилегии могут отобрать.  

Фото: www.globallookpress.com

Между тем на одно соревнование двери россиянам остаются открыты без каких-либо ограничений. В частности, речь идет о Евро-2020. Турнир пройдет ближайшим летом, и Санкт-Петербург даже примет некоторые его матчи. Отступление от навязанных WADA правил возможно, поскольку его антидопинговы кодекс не одобрил Европейский футбольный союз (УЕФА), поясняют "Факты". 

Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС

Тем не менее Москва не имеет права претендовать на проведение других турниров и подавать соответствующие заявки. Так, в ближайшие 4 года на территории нашей страны не пройдут ЧМ по санному спорту, Всемирная шахматная олимпиада, а также чемпионаты Европы по скалолазанию и тяжелой атлетике.

Вышеперечисленным турнирам не бывать в РФ в следующем году. В 2021 – чемпионату Европы по плаванию на короткой воде, ЧМ по пляжному футболу. Список состязаний, которые перенесут на площадки других стран, внушительный. 

Фото:EPA/YURI KOCHETKOV

А вот в графике проведения Чемпионатов мира по хоккею среди мужчин женщин и молодежи WADA не сможет навести свои порядки, заверили в Международной федерации хоккея (IIHF).

"Отозвать чемпионаты мира, которые пройдут в России, технически невозможно. Они пройдут в России, как и планировалось", – резюмировал источник IIHF в беседе с РИА "Новости".

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Кстати, новый допинговый скандал не только ударит нашим атлетам по самолюбию и нервам, но еще и влетит России в копеечку. За свое расследование WADA выставит ей счет. Пока фигурирует сумма в пределах $2 млн.

Ксения АНДРЕЕВА

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