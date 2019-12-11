В КХЛ осудили решение агенства, хотя его вердикт не распространяется на лигу

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), ставшее приговором для российских атлетов, возмутило многих представителей спортивного мира, в том числе руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ее президент Дмитрий Чернышев заявил о предвзятости недавнего вердикта, отметив, что он не распространяется на лигу.

"Решение исполкома WADA задевает меня как россиянина, я возмущен этим решением, считаю его несправедливым," – отрезал глава КХЛ (цитата по РИА "Новости").



Напомним, 9 декабря сборная РФ снова оказалась не в чести у WADA. Исполком агенства отстранил наших спортсменов от участия во всех крупных соревнованиях на 4 года. А России теперь запрещено принимать любые международные турниры.

Однако она не собирается сидеть сложа руки. Как заявил министр спорта Павел Колобков, Москва намерена обжаловать лишенное справедливости решение.

"Я считаю, что все основания для оспаривания решения есть, потому что наши эксперты представили свою позицию, они имеют такую же базу данных, как у WADA. На все вопросы есть ответы, впереди еще целый процесс", – пояснил глава Минспорта, передает ТАСС.

Он пообещал, что все турниры, которые разрешат провести на стадионах и площадках России, страна устроит "на самом высоком уровне, как обычно".