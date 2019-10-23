Над российскими спортсменами нависла угроза, откуда не ждали

Бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, которого сегодня утвердили в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), сразу погрозил кулаком Москве, объявив о стремлении бороться за отлучение России от мирового спорта.

"На этой позиции буду бороться за права "чистых" спортсменов, за справедливое отношение ко всем странам, за ужесточение ответственности за употребление допинга, за продолжение отлучения от мирового спорта России, которая на государственном уровне заставляет спортсменов применять запрещенные вещества и подменяет их пробы", – написал пан Жданов в своем Facebook.

Также он похвастался, что стал первым в истории представителем WADA от Украины.

Накануне, 22 октября, Палата представителей США приняла "Закон Родченкова о борьбе с допингом", разрешающий вводить санкции в отношении причастных к сговору с целью использования запрещенных препаратов в спорте. Теперь документ должен одобрить сенат, а затем он ляжет для подписи на стол президенту Дональду Трампу.

Закон назван в честь сбежавшего в Штаты экс-главы Московской антидопинговой лаборатории и такого же допингового махинатора и афериста Григория Родченкова, который из-за океана обвинял власти РФ в организации государственной системы по применению запрещенных лекарств в области больших спортивных достижений.

Документ предусматривают уголовную ответственность в виде 10 лет лишения свободы и до $1 млн штрафа, пишет портал InsideTheGames. При этом он имеет экстерриториальный характер, то есть может применяться не только на территории США.

