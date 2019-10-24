Поведение пресс-секретаря президента вызвало презрительные насмешки

Во время интервью президента Украины Владимира Зеленского в Токио работник его пресс-службы несколько раз на заднем плане жестами пыталась показать журналистам, что беседу с президентом пора заканчивать.

Пользователи в Сети высмеяли подобное поведение и предположили, что в кадре появлялась пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. За 11 минут интервью она четыре раза выглянула из-за стены, сообщает "360".

"Это самый ужасный пример работы пресс-работника с политиком. Непрофессионально. Ужас просто",

– написала журналист Олеся Медведева на своей странице в Facebook.

"Так это ж Мендель, для неё всё это норма", "Квартал" в Японии", "Колхоз", "Дайте мне это развидеть", "Ну не трусами же махала – все ок!", "А могла бы укусить", "Спасибо, что Мендель не отвесила пендель",

– прокомментировали поведение пресс-секретаря пользователи.

На записи видно, как девушка на заднем плане машет руками и листами, а на последних секундах интервью вообще изобразила жестами команду "ко мне", которую дают собакам во время дрессировки, передает "Царьград".

Ранее Мендель уже критиковали за непрофессиональное поведение, когда она грубо оттолкнула журналиста, который хотел задать вопрос президенту Украины.