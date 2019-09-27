Зеленский угодил в скандал

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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель грубо оттолкнула журналиста, который хотел задать вопрос политику. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач.
На скриншотах, которые Ткач прикрепил к посту, видно: охранники и Мендель с силой отталкивают журналиста программы "Схемы: коррупция в деталях" Сергея Андрушко, приблизившегося к главе государства.
"В какой цивилизованной стране пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первому лицу! Как это называется?! Свобода слова?!",
– возмутился Ткач.
По его мнению, президент обязан на своем примере показывать, как надо относиться к СМИ.
Андрушко пытался спросить Зеленского о поездках главы Офиса президента Андрея Богдана в Россию вместе с экс-премьером Николаем Азаровым, сообщает издание "Буквы".
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