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Зеленский угодил в скандал

Грубо оттолкнули: Зеленский оконфузился и запятнал репутацию
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Политик попал в неприятную ситуацию

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель грубо оттолкнула журналиста, который хотел задать вопрос политику. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач.

На скриншотах, которые Ткач прикрепил к посту, видно: охранники и Мендель с силой отталкивают журналиста программы "Схемы: коррупция в деталях" Сергея Андрушко, приблизившегося к главе государства.

"В какой цивилизованной стране пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первому лицу! Как это называется?! Свобода слова?!",

возмутился Ткач.

По его мнению, президент обязан на своем примере показывать, как надо относиться к СМИ.

Андрушко пытался спросить Зеленского о поездках главы Офиса президента Андрея Богдана в Россию вместе с экс-премьером Николаем Азаровым, сообщает издание "Буквы".

Карина СИРАЗОВА
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