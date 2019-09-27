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Бывший глава Украины в очередной раз проигнорировал вызов на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщила в пятницу, 27 сентября, пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
"Должны были допросить в качестве свидетеля, он на допрос не явился. О времени и дате допроса он был заблаговременно проинформирован предусмотренным УПК образом", – приводит слова Ивановой телеканал "Наш".
Ранее Порошенко не приходил на допросы, заявляя, что очень занят депутатскими обязанностями в Верховной раде. Поэтому сейчас следователи направляют ему повестки как по домашнему адресу, так и через Аппарат ВР. Но теперь экс-президент придумал новую уловку: в этот раз на время допроса он уехал по делам за границу.
Бывший руководитель Украины фигурирует в нескольких уголовных делах, инициированных ГБР. В данном случае его должны были допросить по поводу попытки прорыва кораблей ВМС ВСУ на российскую территорию через Керченский пролив в ноябре 2018 года. По словам Ивановой, все остальные участники инцидента уже опрошены.
Теперь Порошенко ждут на допрос в ГБР 3 октября.
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