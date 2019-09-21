Политика допросят в октябре

Экс-президента Украины Петра Порошенко ждут в начале октября в Киевском институте судебных экспертиз для прохождения допроса на полиграфе. Об этом рассказал адвокат Андрей Портнов.

"Пётр Порошенко, 01 октября в 10-00, 03 октября в 10-00 и в это же время 04 октября, необходимо явиться в Киевский институт судебных экспертиз, где по санкции суда с Вами будут проведены процедуры с применением полиграфа",

– написал он.

Адвокат уточнил, что главные вопросы будут касаться возможных краж политика из бюджета страны и перевода их в офшоры.

Против Порошенко уже открыто как минимум одно уголовное дело. Еще по нескольким он проходит как свидетель.