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Экс-президента Украины Петра Порошенко ждут в начале октября в Киевском институте судебных экспертиз для прохождения допроса на полиграфе. Об этом рассказал адвокат Андрей Портнов.
"Пётр Порошенко, 01 октября в 10-00, 03 октября в 10-00 и в это же время 04 октября, необходимо явиться в Киевский институт судебных экспертиз, где по санкции суда с Вами будут проведены процедуры с применением полиграфа",
– написал он.
Адвокат уточнил, что главные вопросы будут касаться возможных краж политика из бюджета страны и перевода их в офшоры.
Против Порошенко уже открыто как минимум одно уголовное дело. Еще по нескольким он проходит как свидетель.
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