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Порошенко грозят судом за провокацию в Керченском проливе

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Экс-главе государства новые власти не простят арест РФ украинских моряков

Над бывшим президентом, а ныне лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко сгущаются тучи. Как сообщил сегодня замглавы администрации экс-лидера нации Виктора Януковича Андрей Портнов, Печерский суд Киева инициировал проведение военных экспертиз в деле о госизмене, а также злоупотребения полномочиями "шоколадного короля", когда он вводил в отдельных регионах страны военное положение из-за ситуации в Керченском проливе с целью узурпации власти.

По его словам, судебная инстанция дала разрешение на доступ следователей ко всем шифрограммам и протоколам, которые сопровождали решения пана Порошенко в отношении арестованных Погранслужбой РФ осенью прошлого года 22 украинских моряков и двух сотрудников СБУ, а также трех судов ВМСУ.

"Друзья, как информированный человек, информирую, что Печерский суд Киева дал санкцию на проведение военных экспертиз в деле о государственной измене и злоупотреблении служебным положением Порошенко при введении военного положения с целью узурпации власти. Кроме того, суд дал разрешение на доступ следователей ко всем шифрограммам и протоколам, сопровождавшим провокацию Порошенко в отношении украинских моряков, из-за его действий, попавших в российский плен. Не переключайтесь", – написал Портнов в Facebook.

Напомним, в четверг, 25 июля, пятый президент Незалежной повторно вызван на допрос в Госбюро расследований по делу об отмывании похищенных у государства средств и офшорных махинациях при оформлении на подставных лиц оборонного предприятия "Кузня на Рыбальском" и телеканала "Прямой". В случае неявки закон предусматривает принудительный привод фигуранта.

Первый "прогул" в ГБР у Петра Алексеевича состоялся 17 июля, поскольку хозяин "Рошена" отправился в Страсбург, чтобы сформировать "мощную группу" союзников Украины среди европейских депутатов и новых руководителей Евросоюза.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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