Украина установила спецпошлины на российское топливо

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Украинское правительство опубликовало постановление о специальных пошлинах на российское дизтопливо и сжиженный газ. Документ появился на сайте кабмина страны.
Отмечается, что такое решение направлено на защиту украинских "существенных интересов безопасности при чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях".
"Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и действует до момента отмены Российской Федерацией дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины", – указывается в постановлении, подписанном пока еще премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Спецошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, составит 3,75% с 1 августа 2019 г. и 4,0% с 1 октября текущего года. Специальная пошлина на поставки сжиженного газа составит 1,75% с 1 августа и 3,0% с 1 октября.
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус еще 18 июля сообщил, что кабмин ввел специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
В тот же день
глава таможенной службы страны Максим Нефьодов рассказал "Интерфаксу", что за окончательный текст
постановления "идет затяжная борьба в кулуарах", поскольку "есть лоббисты
с разных сторон, которые растаскивают (документ) на куски и пытаются
что-то в него вписать или вычеркнуть".
Напомним, Москва с 1 июня запретила поставки угля, нефти и нефтепродуктов на Украину.
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