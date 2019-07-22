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Украина установила спецпошлины на российское топливо

Фото: www.globallookpress.com
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Киев ответил Москве на дискриминационные шаги со стороны РФ в адрес Незалежной

Украинское правительство опубликовало постановление о специальных пошлинах на российское дизтопливо и сжиженный газ. Документ появился на сайте кабмина страны.

Отмечается, что такое решение направлено на защиту украинских "существенных интересов безопасности при чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях".

"Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и действует до момента отмены Российской Федерацией дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины", – указывается в постановлении, подписанном пока еще премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Спецошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, составит 3,75% с 1 августа 2019 г. и 4,0% с 1 октября текущего года. Специальная пошлина на поставки сжиженного газа составит 1,75% с 1 августа и 3,0% с 1 октября.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус еще 18 июля сообщил, что кабмин ввел специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

В тот же день глава таможенной службы страны Максим Нефьодов рассказал "Интерфаксу", что за окончательный текст постановления "идет затяжная борьба в кулуарах", поскольку "есть лоббисты с разных сторон, которые растаскивают (документ) на куски и пытаются что-то в него вписать или вычеркнуть".

Напомним, Москва с 1 июня запретила поставки угля, нефти и нефтепродуктов на Украину.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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