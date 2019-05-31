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На Украину надвигается новая катастрофа

Фото: www.globallookpress.com
Незалежная боится не только прекращения транзита российского газа

В Киеве заранее заявили о том, что ограничения на поставки в страну дизельного топлива, нефти и масел со стороны России, которые вступят в силу 1 июня, приведут к серьезным проблемам для Украины. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Александр Данилюк, выступая перед журналистами.

Он добавил, что, например, 40% дизельного топлива идет именно из России, поэтому бизнес уже сейчас должен думать о том, как диверсифицировать поставки. Данилюк не исключает того, что реальных ограничений и не будет, а просто произойдет смена поставщика, но подготовиться к худшему варианту развития событий Украина должна. 

Впрочем, по мнению Данилюка, есть и более страшный вопрос для страны.

"Есть проблемы, которые создают нам на самом деле наибольший риск – это проблема потери транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года",

цитирует секретаря СНБО "Интерфакс Украина".

Россия в середине апреля ввела ограничения на экспорт на Украину нефти, нефтепродуктов и угля. Ввезти их можно только, имея специальное разрешение. Премьер министр РФ Дмитрий Медведев назвал эту меру ответной на действия Незалежной, которая расширила список товаров, запрещенных для поставок в Россию. Ранее Антимонопольный комитет Украины уже предупреждал о том, что из-за ограничения РФ в Незалежной может подорожать бензин. 

Россия и Украина пока не могут договориться о продлении транзита газа. Москва не раз говорила, что Киев должен обеспечить конкурентоспособность своей СПГ. Еврокомиссия, которая курирует эти переговоры, также отмечала, что соглашение должно быть выгодно обеим сторонам, хотя и рассчитывает, что оно будет долгосрочным. 

Полина ИВАНОВА
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