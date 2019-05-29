Украина поставит на "транзитный вопрос" жесткого переговорщика

Зеленскому объяснили, как добиваться успеха с Москвой

Киев сможет получить хорошую цену за транзит российского газа, если сумеет правильно воспользоваться ситуацией с "Северным потоком-2". Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его мнению, для Украины сейчас все сложилось очень хорошо. Газопровод "Северный поток-2" не сможет быть введен в эксплуатацию до конца текущего года. Соответственно, чтобы выполнять обязательства перед потребителями в Европе, России придется договариваться с Незалежной о транзите. Переговоры обещают быть очень жесткими

"Может ли Украина подписать выгодный контракт? Да, может. Если переговорный процесс будет вести сильный, крайне неуступчивый переговорщик. Понимают ли это в новой команде? Надеюсь, да. Важно не упустить ситуацию, которая пока выгодна для Украины. И ключевое слово – пока", - написал Тымчук в Facebook.

Вопрос о заключении нового контракта между РФ и Украиной на транзит газа в Европу взамен истекающего 31 декабря 2019 г. сейчас курирует Еврокомиссия. Там не скрывают, что рассчитывают на подписание долгосрочного договора, но соглашаются, что предложение должно быть коммерчески выгодным всем сторонам.

Газопровод "Северный поток-2" "Газпром" вместе с иностранными партнерами строит в обход Украины по дну Балтийского моря. Значительная часть морского маршрута уже проложена, но дело тормозит Дания, которая потребовала новых экспертиз для выдачи разрешения на строительство в ее экономической зоне.