Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Посланник Брюсселя едет в Москву просить транзит для Украины

Фото: www.globallookpress.com
В Евросоюзе заговорили о компромиссе по транспортировке голубого топлива

В Москву аккурат после Дня России должен прибыть вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович, чтобы обсудить с министром энергетики РФ Александром Новаком проблемы транзита российского газа потребителям в ЕС через Украину после 2019 года. В планах сторон договориться о дате проведения новой трехсторонней министерской встречи по транспортировке голубого топлива.

"Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович намерен совершить визит в Москву для обсуждения вопросов транзита газа 13 июня", – сообщили ТАСС в пресс-службе ЕК в среду, 22 мая.

Собеседник агентства отметил, что для продолжения перекачки нашего газа в Европу по территории Незалежной, якобы найдено некое компромиссное решение.

Фото: www.globallookpress.com

"Евросоюз по итогам предыдущего раунда переговоров внес предложение для обсуждения Украиной и Россией, на основании которого возможен компромисс для сохранения украинского транзита", – сказал источник.

Ранее Шефчович неоднократно объявлял, что заинтересованные стороны вот-вот сядут за стол переговоров, главное, необходимо дождаться сначала итогов выборов президента Украины, потом его инаугурации. Судя по сегодняшней новости, европейского чиновника не смущают глобальные метаморфозы в Киеве – прекращение полномочий порошенковской Верховной рады, бунт украинских депутатов, которые не собираются подчиняться указам нового лидера нации Владимира Зеленского, а также смена правительства страны, министры которого должны уйти, а новых обязан утверждать парламент.

Между тем, Шефчович ради сохранения транзита газа через Украину даже сам лично приехал на церемонию вступления в должность пана Зеленского, чтобы дать понять местным властям – и старым, и новым, – что вопрос безотлагательный и затягивать его нельзя.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Пожар и пострадавшие: на Крымском мосту разыгралась трагедия

На дороге внезапно вспыхнул бензовоз

Водили за нос: в тайне гибели группы Дятлова сделали неожиданное открытие

Доказательства, хранящиеся в уголовном деле, поставили под сомнение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей