В Евросоюзе заговорили о компромиссе по транспортировке голубого топлива

В Москву аккурат после Дня России должен прибыть вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович, чтобы обсудить с министром энергетики РФ Александром Новаком проблемы транзита российского газа потребителям в ЕС через Украину после 2019 года. В планах сторон договориться о дате проведения новой трехсторонней министерской встречи по транспортировке голубого топлива.

"Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович намерен совершить визит в Москву для обсуждения вопросов транзита газа 13 июня", – сообщили ТАСС в пресс-службе ЕК в среду, 22 мая.

Собеседник агентства отметил, что для продолжения перекачки нашего газа в Европу по территории Незалежной, якобы найдено некое компромиссное решение.





"Евросоюз по итогам предыдущего раунда переговоров внес предложение для обсуждения Украиной и Россией, на основании которого возможен компромисс для сохранения украинского транзита", – сказал источник.

Ранее Шефчович неоднократно объявлял, что заинтересованные стороны вот-вот сядут за стол переговоров, главное, необходимо дождаться сначала итогов выборов президента Украины, потом его инаугурации. Судя по сегодняшней новости, европейского чиновника не смущают глобальные метаморфозы в Киеве – прекращение полномочий порошенковской Верховной рады, бунт украинских депутатов, которые не собираются подчиняться указам нового лидера нации Владимира Зеленского, а также смена правительства страны, министры которого должны уйти, а новых обязан утверждать парламент.

Между тем, Шефчович ради сохранения транзита газа через Украину даже сам лично приехал на церемонию вступления в должность пана Зеленского, чтобы дать понять местным властям – и старым, и новым, – что вопрос безотлагательный и затягивать его нельзя.

