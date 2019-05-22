Бурная деятельность актера и его команды напугала представителей большого мирового кошелька

Вступление шестого президента Украины Владимира Зеленского в должность и первые его шаги на высоком государственном посту привели в ярость не только депутатов Верховной рады и членов кабмина, но и западных спонсоров Незалежной. Из-за создавшейся неопределенности с нынешним парламентом деятельность в соборной свернул Международный валютный фонд (МВФ).

Об этом сообщил в Киеве министр правительства Александр Саенко в среду, 22 мая, во время конференции "Ответственность, доверие, инклюзивность: видение реформ завтрашнего дня".



"МВФ, учитывая... роспуск Верховной рады и несформированность нового правительства, прекратил миссию на Украине", – цитирует "Интерфакс" чиновника.



Как отмечает телеканал "112", слухи о "побеге" фонда с берегов Днепра появились сегодня в ряде местных СМИ, однако позже в массмедиа стали эту новость опровергать. И вот вам, здрасьте!





Примечательно, что 21 мая представители МВФ прибыли в украинскую столицу для оценки выполнения текущей программы сотрудничества с Киевом по программе stand-by, утвержденной в декабре прошлого года на 14 месяцев, и консультаций по IV статье устава МВФ. Миссия планировала работать на Украине две недели.

Один из основных проблемных вопросов, который должен был рассматриваться, – принятие депутатами Рады новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение после отмены предыдущей Конституционным судом в феврале 2019-го.

Напомним, накануне избранный лидер Украины пан Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.

