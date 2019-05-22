Нацбезопасностью Незалежной будет заниматься недруг Луценко и Гройсмана

Новый президент Украины Владимир Зеленский сместил с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны одного из вождей Майдана и зачинателя гражданской войны в Донбассе Александра Турчинова. На его место назначен экс-министр финансов Александр Данилюк. Об этом сообщил замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.

"Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан", – цитирует его Liga.net в среду, 22 мая.

Пан Рябошапка добавил, что соответствующий документ в ближайшее время будет обнародован, может даже сегодня вечером.





О том, что "кровавый пастор", как на Украине называют Турчинова, подал в отставку, стало известно еще 17 мая, до инаугурации шестого лидера нации.

Ранее пан Данилюк работал в правительстве Владимира Гройсмана и со скандалом покинул кабмин летом прошлого года после того, как в мае разругался с премьер-министром. Тогда глава правительства не позволил Данилюку самостоятельно формировать свою команду без согласования с ним или президентом.

А недавно бывший министр финансов раскритиковал генпрокурора Юрия Луценко, назвав того "человеком прошлого". В свою очередь, пан Луценко заявил, что на его оппонента открыто уголовное дело по факту якобы неправильно заполненной декларации, и обвинил команду Зе в информационной атаке на себя.

