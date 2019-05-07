Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Генпрокурора Украины прессует команда Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Луценко пожаловался на обиженных за его принципиальность

Представители штаба шестого президента Незалежной Владимира Зеленского давят на генерального прокурора страны Юрия Луценко из-за уголовного дела в отношении одного из членов команды актера. Об этом сообщает во вторник, 7 мая, агентство "Укринформ".

"Я хотел бы обратиться к новоизбранному президенту и его команде о нецелесообразности использования информационных атак на генпрокурора исключительно для того, чтобы защитить лично отдельных членов команды Зеленского. В данном случае я говорю о советнике Зеленского Александре Данилюке, уголовное дело относительно которого связано с нечестным заполнением декларации", – сказал пан Луценко.

По его словам, именно он направил материалы в отношении Данилюка в антикоррупционные органы, после чего советник от имени штаба Зе начал говорить о необходимости немедленной отставки генпрокурора. Луценко утверждает, что такое всякий раз происходит из-за обиды на его принципиальность.

Юрий Луценко. Фото: www.globallookpress.com

Он считает, что свои обязанности выполняет хорошо, однако его работу должны оценивать депутаты Верховной рады, а не президент. Также глава ведомства подчеркнул, что не вел никаких переговоров или консультаций с представителями команды Зеленского, но готов сотрудничать с ним и общаться "на те темы, которые его интересуют".

Экс-министр финансов в уже правительстве Владимира Гройсмана Данилюк раскритиковал деятельность Луценко на посту генпрокурора в конце апреля. Советник назвал его "человеком прошлого", по которому "уже принято окончательное решение". По его мнению, пана Луценко необходимо заменить на одного из антикоррупционных активистов. Сам Данилюк лишился должности в июне прошлого года, после того, как в мае разругался с Гройсманом. Тогда глава кабмина не позволил ему самостоятельно формировать свою команду без согласования с премьер-министром или президентом.

Интересный факт. Посла США на Украине Мари Йованович также выпроваживают с должности после того, как пан Луценко сообщил, что она пыталась помешать работе Генпрокуратуры Незалежной. Он откровенно поведал в СМИ, как американка передала ему в январе 2017-го список неприкасаемых украинцев, на которых нельзя было заводить уголовные дела.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Пострадавших при аварии в Шереметьеве стало больше

В медучреждения поступают новые пациенты

Достигли дна: Украину потряс ущерб от разрыва торговли с Россией

Потери Киева оказались куда серьезнее, чем у Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей