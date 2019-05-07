Луценко пожаловался на обиженных за его принципиальность

Представители штаба шестого президента Незалежной Владимира Зеленского давят на генерального прокурора страны Юрия Луценко из-за уголовного дела в отношении одного из членов команды актера. Об этом сообщает во вторник, 7 мая, агентство "Укринформ".



"Я хотел бы обратиться к новоизбранному президенту и его команде о нецелесообразности использования информационных атак на генпрокурора исключительно для того, чтобы защитить лично отдельных членов команды Зеленского. В данном случае я говорю о советнике Зеленского Александре Данилюке, уголовное дело относительно которого связано с нечестным заполнением декларации", – сказал пан Луценко.

По его словам, именно он направил материалы в отношении Данилюка в антикоррупционные органы, после чего советник от имени штаба Зе начал говорить о необходимости немедленной отставки генпрокурора. Луценко утверждает, что такое всякий раз происходит из-за обиды на его принципиальность.





Он считает, что свои обязанности выполняет хорошо, однако его работу должны оценивать депутаты Верховной рады, а не президент. Также глава ведомства подчеркнул, что не вел никаких переговоров или консультаций с представителями команды Зеленского, но готов сотрудничать с ним и общаться "на те темы, которые его интересуют".

Экс-министр финансов в уже правительстве Владимира Гройсмана Данилюк раскритиковал деятельность Луценко на посту генпрокурора в конце апреля. Советник назвал его "человеком прошлого", по которому "уже принято окончательное решение". По его мнению, пана Луценко необходимо заменить на одного из антикоррупционных активистов. Сам Данилюк лишился должности в июне прошлого года, после того, как в мае разругался с Гройсманом. Тогда глава кабмина не позволил ему самостоятельно формировать свою команду без согласования с премьер-министром или президентом.

Интересный факт. Посла США на Украине Мари Йованович также выпроваживают с должности после того, как пан Луценко сообщил, что она пыталась помешать работе Генпрокуратуры Незалежной. Он откровенно поведал в СМИ, как американка передала ему в январе 2017-го список неприкасаемых украинцев, на которых нельзя было заводить уголовные дела.

