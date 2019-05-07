Труба "Северного потока – 2" тяжким грузом теперь давит на плечи шестого лидера Незалежной

Брюссель предложил свою помощь свежеизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в решении газового вопроса с Москвой на фоне вероятного прекращения транзита российского голубого топлива через территорию соборной с началом ввода проекта "Северный поток – 2".

Об этом сказал еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан на встрече в Киеве с будущим гарантом, сообщила пресс-служба Зе на своем сайте.

Как отмечается, европейский чиновник заявил о готовности ЕС помочь новому президенту в переговорах по газу, в частности, в контексте окончания контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" на прокачку российского голубого топлива в конце 2019 года.





Какой-либо конкретики в сообщении не приводится. Тут можно вспомнить, что и штаб пана Зеленского, и сам актер неоднократно подчеркивали, что украинский лидер не намерен встречаться один на один с президентом РФ Владимиром Путиным даже по теме разрешения кризиса в Донбассе.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев признался, что компании придется продолжить переговоры с российским монополистом по продлению договора по транзиту нашего газа.

В конце апреля вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович выразил надежду на возможность провести встречу в трехстороннем формате по улаживанию транзитного вопроса в ближайшие недели.