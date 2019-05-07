Украинцы пожалели об отсутствии у страны заокеанских территорий

Киеву никто не может запретить развивать украинское ядерное тактическое оружие малого радиуса действия. С таким мнением выступил местный военный эксперт Игорь Козий.

"Что касается ядерного оружия на Украине, я считаю, что Израиль в этом вопросе интересные вещи делает. На эту тему в этой стране вообще не ведутся разговоры. Вместе с тем, есть заявления экспертов про 80 боеголовок, боевые части и так далее", – заявил Козий в эфире ObozTV.

Он подчеркнул, что никто не сможет запретить Украине иметь свое ядерное оружие, особенно после того, как кто-то нарушил Будапештский меморандум. В чем убежден эксперт, как и вся постмайданная киевская власть.



"Никто не мешает развивать систему доставки тактического ядерного оружия. Никто не мешает подготовить места для размещения ядерно-минных заграждений вдоль границы России и Украины, как это делала ФРГ на границе с ГДР. Но каким образом эти мины попадут туда, попадут ли, правда это или нет – это держать в государственной тайне", – отметил Козий.

При этом он не отрицает возможной негативной реакции на подобные планы Незалежной со стороны Запада.





"Опыт войны показал, что политическое давление, которое касается России, может вестись отдельными странами, компаниями и политиками, а может и не вестись", – пояснил эксперт.

По его словам, Киев не намерен развивать стратегическое ядерное оружие, поскольку оно требует "бешеных затрат", да и испытывать украинцам его негде.



"Назовите хотя бы одну область, которая согласится быть районом испытания. У нас нет заокеанских территорий", – подвел итог своим ядерным устремлениям пан Козий.

Что касается отсылки к временам холодной войны, то нет данных о реальном осуществлении планов ФРГ по установке ядерно-минного пояса вдоль границы с ГДР. Вообще-то, это была идея США, которую они навязывали западным немцам в 60-е года прошлого века. А вот в искусстве – это да, было у братьев Стругацких в "Обитаемом острове".

