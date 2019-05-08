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Охраняют границу от россиян: украинцы запаниковали из-за Дня Победы

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Киев грудью встал против "сепаратистов и экстремистов"

Чтобы не допустить въезда на Украину российских байкеров, пограничная служба Незалежной усилила охрану своих рубежей накануне празднования Дня Победы.

"Они (меры безопасности) проводятся с целью недопущения ввоза на Украину оружия, боеприпасов, взрывчатки, других средств террора, а также въезда... или транзитного проезда лиц с сепаратистскими и экстремистскими настроениями, которые могут дестабилизировать ситуацию... Это касается и лиц на мотоциклах, которые относятся к байкерскому движению "Ночные волки", 

– сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины. В ведомстве отметили, что во время пасхальных и майских праздников российские мотоциклисты не пересекали границу двух стран.

Байкеры из клуба "Ночные волки" регулярно проводят патриотические марши, а также активно поддерживают присоединение Крыма, напоминает телеканал "Царьград".  Лидеру "Волков" Хирургу, а также некоторым другим членам клуба запрещено посещать Украину.  

Валентина МАЙОРОВА
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