Киев грудью встал против "сепаратистов и экстремистов"

Чтобы не допустить въезда на Украину российских байкеров, пограничная служба Незалежной усилила охрану своих рубежей накануне празднования Дня Победы.

"Они (меры безопасности) проводятся с целью недопущения ввоза на Украину оружия, боеприпасов, взрывчатки, других средств террора, а также въезда... или транзитного проезда лиц с сепаратистскими и экстремистскими настроениями, которые могут дестабилизировать ситуацию... Это касается и лиц на мотоциклах, которые относятся к байкерскому движению "Ночные волки",

– сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины. В ведомстве отметили, что во время пасхальных и майских праздников российские мотоциклисты не пересекали границу двух стран.

Байкеры из клуба "Ночные волки" регулярно проводят патриотические марши, а также активно поддерживают присоединение Крыма, напоминает телеканал "Царьград". Лидеру "Волков" Хирургу, а также некоторым другим членам клуба запрещено посещать Украину.