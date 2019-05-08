Выехать за границу жители Донбасса не смогут

Киев принял решение не признавать действительными документы, полученные гражданами Украины в России. Об этом заявил премьер-министр Незалежной Владимир Гройсман на заседании кабмина в среду, 8 мая. Официальное постановление будет подписано в течение дня.

"Сегодня мы примем решение правительства, чтобы признать все паспорта (РФ), выданные на нашей территории, незаконными", – цитирует Гройсмана ТАСС.

С аналогичным предложением Киев намерен обратиться ко всем иностранных государствам.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителями ДНР и ЛНР 24 апреля. В Киеве это решение вызвало возмущение. Там предупредили, что люди, воспользовавшиеся этой возможностью, будут автоматически лишены права быть украинцами. Несмотря на это, в пункты подачи документов в Донбассе выстроились очереди.