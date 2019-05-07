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Киев готовит Москве "сюрприз" за паспортизацию Донбасса

Павел Климкин. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНа Украине депутат насмерть сбил двух людей
О конкретных шагах в Незалежной умолчали

На Украине разрабатывают план, как наказать Россию за выдачу жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик документов, удостоверяющих личность. Министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин пообещал, что ответные меры станут для северного соседа настоящим "сюрпризом".

Об этом он рассказал на страницах "Украинской правды", назвав  инициативу РФ "паспортным бандитизмом". 

"Мы готовим действенный ответ Кремлю. Он будет одновременно системным и асимметричным",

заявил глава МИД. Ссылку на свой материал он разместил на личной странице в Facebook, придумав амбиционный пост с намеком о паспортизации Донбасса.  

"Обеспечение украинцев паспортами страны-оккупанта является также прологом к грубому демографическому инжинирингу, который сделает граждан Украины заложниками и подневольным человеческим материалом",

- предупредил министр. По его словам, документ с двуглавым орлом считается "признаком самоизоляции и несвободы". А вот паспорт с трезубцем принадлежит "свободному человеку", который без визы может исколесить Европу и больше сотни стран мира. 

Между тем не все так гладко. Господин Климкин преувеличивает. Для пересечении Шенгенской зоны украинцам понадобятся документы и справки, при отсутствии которых их могут развернуть на границе. 

Напомним, ранее ответными мерами пригрозил новый президент Украины Владимир Зеленский. 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче паспортов России жителям Донбасса.

Ксения АНДРЕЕВА
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