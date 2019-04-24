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Донбассу дают российские паспорта

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Любимов Андрей
Получить новый документ, удостоверяющий личность, станет гораздо проще

Гражданами РФ могут стать жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). О возможности воспользоваться этим правом говорится в документе, подписанном сегодня, 24 апреля, президентом России Владимиром Путиным.

Указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке" опубликован на официальном сайте Кремля.

Жители Донбасса давно готовы к выдаче российских паспортов. Еще месяц назад там анонсировали процедуру "по упрощенной схеме". 

Информация о возможном получении документов, удостоверяющих личность, жителями ДНР и ЛНР появилась на прошлой неделе, незадолго до украинских выборов. Речь шла о том, что паспорта населению станут выдавать после второго тура, который прошел 21 апреля.

В Киеве данную весть восприняли в штыки. Там решили, что, воспользовавшись ситуацией, Россия может ввести свою армию на территорию республик. 

Ксения АНДРЕЕВА
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